الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 7-12-2024 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

السبت، 07 ديسمبر 2024 04:00 م

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 7-12-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 161.74 جنيه للشراء و162.82 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 157.34 جنيه للشراء و162.89 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 162.43 جنيه للشراء، و162.92 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى


162.43 جنيه للشراء.

162.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.74 جنيه للشراء.

162.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.04 جنيه للشراء.

162.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

157.34 جنيه للشراء.

162.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

159.87 جنيه للشراء.

162.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

162.47 جنيه للشراء.

162.92 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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