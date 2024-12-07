شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى منتصف اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، وسجل الدولار في مصر ثباتًا في معاملات اليوم بالتزامن مع أجازة البنوك يوم السبت من كل أسبوع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم منتصف اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم منتصف اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في السوق المصري اليوم، وفي السطور التالية نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم منتصف اليوم السبت 7 ديسمبر 2024.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



49.93 جنيه للشراء.

50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

49.93 جنيه للشراء.

50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

49.93 جنيه للشراء.

50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

49.95 جنيه للشراء.

50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

49.96 جنيه للشراء.

50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



49.97 جنيه للشراء.50.06 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، تكشف أن الارتفاع في سعر الدولار هو اتجاه مؤقت عقب الأداء الإيجابي للدولار الأسبوع الماضي، ليتحرك الدولار في مصر بشكل عرضي خلال تداولات الأسبوع المقبل الذي يبدأ من غدًا.