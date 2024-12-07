الاقتصاد

المملكة تحتل المركز الثالث عالميًا في نسبة نمو أعداد السياح الدوليين في الأشهر الثمانية إلى التسعة الأولى من عام 2024

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سارة السيد 0 تبليغ

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واصلت المملكة العربية تسجيل أرقام مميّزة في أعداد السياح الدوليين خلال العام الحالي 2024م، حيث احتلت المركز الثالث عالميًا في أعلى نسبة نمو لأعداد السياح الدوليين في الأشهر الثمانية إلى التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 61% مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2019م‬، وفقًا لخبر صادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة في شهر ديسمبر 2024م.‬‬‬‬

 

وتأتي النجاحات المتواصلة للقطاع السياحي، تأكيدًا لفعالية خطط وزارة السياحة وإستراتيجياتها، وجهود أطراف منظومة السياحة الهادفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, ويعكس التزايد المعتبر في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة وتنوعها، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية رائدة.

 

وكانت المملكة قد تقدمت 15 مركزًا في ترتيب دول العالم في إنفاق السيّاح الدوليين، متصدرةً حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى، ومحققةً المركز الثاني عشر عالميًا في عام 2023م مقارنةً بعام 2019م, كما تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو عدد السياح الدوليين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024م مقارنة بعام 2019م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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