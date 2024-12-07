“اتحاد الغرف” ينظم ملتقى الأعمال السعودي السلوفيني غدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ينظم اتحاد الغرف السعودية، بمقره في الرياض يوم غدٍ، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي السلوفيني، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير الاقتصاد والسياحة والرياضة بجمهورية سلوفينيا ماتجاز هان.

وتتطلع أكثر من (60) شركة سلوفانية المشاركة بأعمال الملتقى وتمثل (9) قطاعات اقتصادية حيوية، بالإضافة إلى وفد من غرفة التجارة والصناعة السلوفينية، للتعرف على الفرص الاستثمارية الضخمة في مشاريع رؤية المملكة 2030 وبناء شراكات مع قطاع الأعمال بالمملكة.

وسيسلط الملتقى الضوء على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة وسلوفينيا، وبخاصة القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وفرص التعاون المتاحة للشركات من الجانبين، وذلك من خلال عروض يقدمها ممثلو الجهات الحكومية والخاصة من البلدين.

يذكر أن اتحاد الغرف نظم العام الماضي 2023 بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة سلوفينيا بالعاصمة ليوبليانا ملتقى الطاولة المستديرة السعودي السلوفيني، ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك.

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