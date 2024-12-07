شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم مستويات مستقرة عند نفس مستويات الأسواق أمس الجمعة، وفي السياق التالي نرصد أسعار السبائك الذهب في مصر الآن بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد 4211 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10530 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21055 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 42110 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 84220 جنيهاً.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 130962جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 210550 جنيهًا.