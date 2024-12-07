شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن الآن فى مصر.. حركة جديدة فى سعر الفراخ البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

أسعار الدواجن في مصر تتغير بشكل يومي وقد تختلف باختلاف المنطقة والمورد والمحافظة، وتأني الدواجن البيضاء وهي النوع الأكثر شيوعًا والأقل سعرًا في مصر عند 70 و 72 جنيهاً بالمزرعة، الدواجن البلدية تكون أسعارها أعلى من البيضاء وقد تصل إلى 90 جنيهًا بالمزرعة.

واستقرت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين 82 إلى 88 جنيهًا، بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا في بعض المحافظات.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 150 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين، وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها، والبيض الأبيض عند مستوى 140 جنيها، والبيض الأحمر عند مستوى 145 جنيها أيضًا.