شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 71.12 دولار لخام برنت و67.20 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 71.12 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 67.20 دولار للبرميل وذلك أمس الجمعة حيث أغلقت الأسعار على انخفاض أكثر من1% مسجلة خسائر على أساس أسبوعى للأسبوع الثانى على التوالى.

وأرجأ تحالف أوبك+ البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل 2025، ومدد التخفيضات لمدة عام حتى نهاية عام 2026 بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج من خارج المجموعة.

وكان التحالف الذي يضخ نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام يخطط للبدء في تقليص تخفيضات الإنتاج منذ أكتوبر 2024 إلا أن تباطؤ الطلب العالمي خاصة في الصين، وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة فضلًا عن عوامل أخرى دفعت التحالف لإرجاء تلك الخطط أكثر من مرة.