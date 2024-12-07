شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر عيار 21 .. حركة المعدن الأصفر على مدار أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل محدود خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ولكن اليوم يعود إلى التراجع بشكل طفيف بعد أن أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على تراجع.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3685 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3638 جنيها للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيها ليغلق عند المستوى 3685 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3700 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 0.3% بمقدار 10 جنيهات، حيث أغلق الأسبوع عند 3685 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3675 جنيها للجرام، بينما قد سحل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 3713 جنيها للجرام.

شهد الذهب المحلي تذبذب خلال الأسبوع الماضي بسبب تأثره بحركة سعر الذهب العالمي الذي استمر في التحرك في نطاق عرضي، بينما في المقابل وجد الذهب دعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليسجل أعلى مستوى له.