شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى مصر.. تبدأ من 290 جنيهًا للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

تتفاوت أسعار اللحوم في مصر بشكل يومي وقد تختلف باختلاف النوع والمنطقة، وأعلنت شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استقرار أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم، للشهر السادس على التوالي، في جميع محافظات الجمهورية عند نقاط سعرية متقاربة مع استمرار توافر معروض ضخم من كل أنواع اللحوم مما ينعكس على استقرار القطاع.

ويسجل كيلو اللحوم مستويات تبدأ من 290 جنيهًا، وهو أقل سعر في الأسواق لدى منافذ أمان، ويصل 310 جنيهات لبعض قطعيات اللحوم المميزة وفي بعض المنافذ يختلف السعر وفق حجم الدهون، وهناك قطعيات معينة سعرها يتجاوز هذه المستويات.

وهناك عوامل تؤثر على أسعار اللحوم، العرض والطلب حيث تؤدي زيادة الطلب أو نقص العرض إلى ارتفاع الأسعار والعكس صحيح، كما تتأثر أسعار اللحوم بما يسمي تكاليف الإنتاج، فأي زيادة في تكاليف الإنتاج مثل أسعار العلف والوقود تنعكس على سعر البيع النهائي.



