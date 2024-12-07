شكرا لقرائتكم خبر عن 8,1 % زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى عام 2023 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء اليــوم النشرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2023 /2024.

ومن أهم المؤشرات تسجيل نحو 3٬8 مليون طــالب مقيدون بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2023 /2024 مقابل 3٬7 مليون طالب عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 1٬8 ٪، و 2٬4 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 62٬9٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024)، مقابل 2٬5 مليون طالب عام (2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪.

و بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 547 كليـة منـها 287 كلية نظريه بها عدد 2٬1 مليون طالب بنسبة 72.7٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين، وعدد 260 كليــة عملية بعدد 644.7 ألف طالب بنسبة 27.3٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر، و109٬5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (20223 /2024).

تم تسجيل 20.9 ألف طالب مقيد بالجامعات التكنولوجية يمثلون 0٬6٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024)، مقابل 12٬4 الف طالب عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 68.2٪، و بلغ عدد الجامعات 10 جامعـة تضم 17 كليـة منـها 2 كلية نظريه بها عدد 621 طالب بنسبة 3٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية ، وعدد 15 كليــة عملية بعدد 20.3 ألف طالب بنسبة 97٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية، و 719 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات التكنولوجية عام (2023 /2024).



وهناك 365 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة والاهلية يمثلون 9.7٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 296٬9 ألف طالب عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 28٬3 ٪، و بلغ عدد الجامعات 62 جامعة تحتوي على 448 كلية منها 125 كلية نظـرية بعدد 72٬9 ألف طالب بنسبة 19٬8٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 323 كلية عملية بعدد 292.9 ألف طالب بنسبة 80٬2 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، و 24٬9 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2023 /2024).

وبلغ عدد المعاهد 170 معهد عالى يضم 775.7 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 20٬6 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 660.6 ألف طالب عام 2022 / 2023 بنسبة زيادة قدرها 17٬4٪، و 9٬7 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام (2023 /2024).

وبلغ عدد الاكاديميات 4 اكاديمية تضم 35.3 الــف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلون 0.9٪ من إجمالي طلاب التعلـيم العالـى عام(2023 /2024) ، مقابل 37.1 ألف طالب عـام(2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 5٪، و 2٬1 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2023 /2024).

وبلغ عدد الطلاب199٬6 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.3٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 199٬1 ألف طالب عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 0٬2٪،و 1٬9 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومي والخاصة عام (2023 /2024).