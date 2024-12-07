شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو فى مصر اليوم السبت 7-12-2024.. تراجع عالمى لليورو والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت 7-12-2024، أمام الجنيه المصرى بـ البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.22 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 52.29 جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 52.29 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى 52.30 جنيه للشراء، و52.52 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.61 جنيه للشراء.

52.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.29 جنيه للشراء.

52.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.47 جنيه للشراء.

52.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.47 جنيه للشراء.

52.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.50 جنيه للشراء.

52.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.51 جنيه للشراء.

52.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.74 جنيه للشراء.

52.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.53 جنيه للشراء.

52.79 جنيه للبيع.

تراجع اليورو، أول أمس الخميس، بعد الانهيار المتوقع لحكومة فرنسا، مما أثار المخاوف بشأن ثانى أكبر اقتصاد فى المنطقة.

وسجل اليورو عند مستوى 1.052775 لدولار ليظل قريبًا من أدنى مستوى له في عامين عند 1.03315 دولار الذي سجله في نهاية نوفمبر، في ظل تزايد المخاوف من استمرار أزمة الحكومة الفرنسية.