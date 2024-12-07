شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر السبت 7 ديسمير 2024.. تفاصيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال ختام تداولات الأسبوع لتعوض الانخفاض الذي سجله يوم أمس، مما ينعكس على سعر الذهب في مصر اليوم السبت، الذي يسجل ثباتًا ملحوظًا في الأسواق.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب في مصر عيار 21 مستويات 3685 جنيهًا للجرام وهو العيار الأكثر تداولا في البلاد.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب في مصر عيار 24 مستويات 4211 جنيهًا للجرام وهو العيار الأكثر تداولا في سوق السبائك لأن السبائك في مصر من عيار 24.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب في مصر عيار 18 مستويات 3159 جنيهًا للجرام وهو العيار الأكثر تداولا في سوق المشغولات الذهبية في البلاد.

سعر الذهب العالمي سجل انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي، بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي وما سيكون لهذا من تأثير على توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم في ديسمبر الجاري.