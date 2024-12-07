شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، 3685 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، بينما سجل عيار 24 سعر 4211 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم، كالآتى:

عيار 24 يسجل 4211 جنيهًا

عيار 21 يسجل 3685 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3159 جنيهًا.

الجنيه الذهب 29400 جنيهًا.

وتظل تحركات المعدن النفيس ضمن نطاق محدد منذ بداية الأسبوع وتظل الحركة العرضية التي تميل إلى الهبوط هي المسيطرة، ويحاول سوق الذهب إيجاد اتجاه واضح وإذا لم تأتي أرقام تقرير الوظائف الأمريكي قوية كما تتوقع الأسواق، فإن ذلك سيزيد من احتمالات خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر وهو الأمر الذي سيكون إيجابيا للذهب.

تتوقع الأسواق المالية حاليًا أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير هذا العام المقرر في 17 – 18 ديسمبر الجاري، وذلك باحتمال بنسبة 70% كما تضع احتمال بنسبة 30% أن يبقي البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.

هذا وصرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الأربعاء، بأن الاقتصاد الأمريكي أقوى مما بدا عليه في سبتمبر عندما بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، مما يسمح لصناع السياسات النقدية بأن يكونوا أكثر حذرا مع المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة.