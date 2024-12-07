شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر اليوم.. استقرار كيلو الفراخ الأبيض عند 70 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين 82 إلى 88 جنيهًا، بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا في بعض المحافظات.



وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 150 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين، وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها، والبيض الأبيض عند مستوى 140 جنيها، والبيض الأحمر عند مستوى 145 جنيها أيضًا.



وتسجل أسعار الفراخ البيضاء، تسليم أرض المزرعة مستويات 68 و 69 جنيها وتصل المستهلكين بدءًا من 80 جنيها وحتى 85 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلى 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها، والكتكوت الساسو 19 جنيها، وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.



