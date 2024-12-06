شكرا لقرائتكم خبر عن 213 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.2%، والعرب على 6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 213.5 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 256.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.7%، وسجل العرب 6.5%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 327.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 10.4 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 30839.57 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8559.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 11746.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 38149.49 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8373.84 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 57.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.442 تريليون جنيه إلى 1.469 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 390.9 مليار جنيه إلى 409.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.