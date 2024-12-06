شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: الدعم النقدى يقلل تكلفة الدعم التى تتحملها الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن الدعم النقدي يساهم فى القضاء على الفساد، بالإضافة إلى حرية الاختيار، ويمكن لمستحقى الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية.

أضاف "الشافعي"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدعم العينى أدى إلى استنزاف الموازنة العامة للدولة، نظرًا لتكلفة الدعم الهائلة التى تتحملها الدولة وفى المقابل لا يصل إلى مستحقيه.

ذكر الخبير الاقتصادى، أن التحول إلى الدعم النقدى سيؤدى إلى خفض تكلفة الدعم التى تتحملها الدولة، وسيصل إلى من يستحق وسيقضى على الفساد.

أكد "الشافعى"، أن الدعم النقدى يساهم فى تحسين جودة الخدمة ووصول الدعم لمستحقيه، وإعادة تخصيص وتوزيع الموارد الحكومية الموجه للدعم العينى فى تحسين جودة الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، كذلك رفع كفاءة تخصيص الموارد وترشيد الإنفاق والقضاء على التسرب والفساد المرتبط بمظومة الدعم العينى.

كما أكد أن التحول إلى الدعم النقدى يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ على أسعار السلع من خلال إنشاء سلاسل للسلع والمنتجات الأساسية بأسعار تنافسية تناسب قيمة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية.