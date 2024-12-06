شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سؤالا عن تقنية الشريحة المدمجة eSIM بعد إطلاقها فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقنية الشريحة المدمجة eSIM فى السوق المصرى، وذلك بعد استكمال مشغلى المحمول الأربعة لكافة الاختبارات الفنية اللازمة لتشغيل هذه التقنية، والتى من أحدث الابتكارات الرقمية فى مجال الاتصالات، ويقدم الموقع الرسمى لشركة اورنج مصر، أبرز التساؤلات عن التقنية الجديدة.

1- ما هى تقنية الـ eSIM؟

ج- عبارة عن شريحة SIM رقمية فى جهاز الهاتف المحمول، تمكن المستخدم من تفعيل خط المحمول من إعدادات التليفون، دون الحاجة إلى استخدام شريحة SIM فعلية.

2- ما هى مميزات الـ eSIM؟

ج- خطوط متعددة فى جهاز واحد، يمكن للمستخدم حتى 10 خطوط على نفس التليفون واستخدام خطين فى نفس الوقت حسب إمكانيات التليفون.

- صديقة للبيئة.

- الراحة والسهولة فى التغير بين الخطوط على نفس التليفون

- أقل عرضة للضرر وغير مهددة بالضياع أو التلف.

3- كيف يمكن شراء وتفعيل الـ eSIM؟

ج- بزيارة أى فرع من فروع شركات المحمول، مع العلم أنه يجب التأكد من الاتصال بالإنترنت الهوائى "WIFI" أو الإنترنت، وإن نظام تشغيل التليفون محدث.

4- كيف يمكن تغيير الشريحة لـ eSIM للعملاء الجدد؟

ج- يمكن للمستخدم تغيير شريحته الحالية إلى الـeSIM عن طريق الفرع.

5- كيف يمكن تغيير الشريحة لـ eSIMلعملاء الشركات الحاليين؟

ج- تتيح أغلب الشركات تحويل الشريحة العادية إلى شريحة مدمجة eSIM من خلال تطبيقات شركات المحمول.

6- كم تبلغ تكلفة الشريحة المدمجة؟

ج- تتراوح تكلفة استبدال الشريحة التقليدية بشريحة مدمجة ما بين 270 إلى 300 جنيها، أما العملاء الجدد تتراوح بين 330 إلى 365 جنيهًا.

7- هل يمكن استخدام eSIM على كل الموبايلات؟

ج- الـeSIM تعمل على الهواتف التى تدعم هذه الخاصية، ويمكن التأكد من إعدادات كل تليفون قبل شراء الشريحة الجديدة.

8- كم عدد شرائح الـeSIM التى يمكن استخدامها على الهاتف الواحد؟

ج- أجهزة الموبايل والتابلت الحديثة تستوعب حتى 10 eSIM على حسب نوع الجهاز، وتستخدم خطين فى نفس الوقت حسب إمكانيات التليفون.

9- ما هى الضوابط قبل تغيير أو بيع الهاتف بعد شراء الـeSIM؟

ج- يجب مسح بروفايل الـ eSIM من الجهاز الحالى (تليفون أو تابلت)، والتأكد أن المحتوى الشخصى مثل الصور والفيديوهات والرسائل اتمسح، مع إعادة التليفون لضبط المصنع.

10- ماذا يحدث حال ضياع رمز الاستجابة السريع الـQR كود الخاص بتفعيل الـ eSIM؟

ج- فى حالة ضياع الكود، يجب على العميل التوجه لأقرب فرع لشركة المحمول لتبديل الشريحة المدمجة، مع العلم أن الـQR كود الذى يحصل عليه العميل وقت الاشتراك يستخدم مرة واحدة فقط.

11- وهل يمكن لمشترك آخر استخدام الـQR كود حال ضياعه؟

ج- لو تم ضياع الـ QR كود بعدما أضفته لتليفونك الخاص، لن يتم استخدامه على هاتف آخر.

أما فى حال ضياع الـ QR كود قبل ما إضافته للتليفون، لا بد من طلب واحد جديد من شركة الاتصالات أو التواصل مع خدمة العملاء لوقف الشريحة لمنع استخدامه من آخر.

12- وهل يمكن استخدام الـ eSIMحال التغيير بين شبكات المحمول؟

ج- نعم يمكن التغيير بين الشبكات دون الحاجة لتغيير الـ eSIM.

13- هل خدمات التجوال يمكن تفعيلها مع الـ eSIM؟

ج- تتيح شرائح الـ eSIM كل الخدمات بما فيها خدمات التجوال المحلى والدولي.

14- هل يؤثر قطع الـWIFI أثناء تفعيل الـ eSIM؟

ج- لو تفعيل الـ eSIM تعطل بسبب ضعف اتصال الواى فاى، يجب إعادة تكرار تفعيل الشريحة المدمجة مع التأكد بأهمية توفير التواصل.

15- ما هى خطوات التحويل من الشريحة التقليدية إلى الشريحة المدمجة؟

ج- التوجه لأقرب فرع لشركة المحمول، وأن يتولى مسئول المبيعات إزالة الشريحة التقليدية، ومنح العميل الـ QR كود لشريحة eSIM.

16- هل إعادة ضبط المصنع للهاتف يلغى شريحة eSIM؟

ج- نعم مما يستلزم التوجه لأقرب فرع وسداد رسوم شراء الـ QR كود لتفعيل الشريحة المدمجة مرة ثانية.

17- هل يمكن للأجانب الحصول على eSIM من شركات المحمول؟

ج- نعم يمكن للأجانب المقيمين فى مصر بإقامة سارية الحصول على eSIM من فروع شركات المحمول.

18- هل الشرائح المدمجة eSIM آمنة؟

ج- تمتاز بمستوى أمان أعلى لكونها مدمجة داخل الجهاز، مما يجعلها أقل عرضة للسرقة أو إساءة الاستخدام.

19- كم عدد الهواتف التى يمكن تفعيل الـ eSIM؟

ج- تصل عدد الهواتف الذكية فى مصر حوالى 70 مليون جهاز، منها أكثر من 40 مليون جهاز يمكنه تفعيل الشريحة المدمجة.

20- هل هناك إقبال على التغيير للشريحة المدمجة eSIM؟

ج- وفق بيانات الشركات، هناك إقبال من بعض المشتركين على التغيير للشريحة المدمجة eSIM.