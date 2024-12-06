شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الاتفاق على استئجار وحدة تغييز عائمة لاستقبال الغاز والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 6-12-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر الذهب في مصر، ليسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3705 جنيهات، وعيار 24 سجل 4234 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3176 جنيهًا، والجنيه الذهب 29640 جنيهًا، وتوقيع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية، لاستئجار وحدة تغييز عائمة تعد الثانية في السوق المحلي، بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 بـ3705 جنيهات

ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3705 جنيهات، وعيار 24 سجل 4234 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3176 جنيهًا، والجنيه الذهب 29640 جنيهًا.



يأتي هذا بعدما ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة، لتعوض الانخفاض الذي سجله يوم أمس، بينما يتجه سعر الذهب إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وتترقب الأسواق المالية اليوم صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي وما سيكون لهذا من تأثير على توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم في ديسمبر الجاري.

البترول تتعاقد على استئجار وحدة تغييز عائمة لتأمين إمداد الغاز للكهرباء

وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اتفاقية مع شركة "نيوفورترس" الأمريكية، لاستئجار وحدة تغييز عائمة تعد الثانية في السوق المحلي، بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك، وذلك في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتلبية الطلب المحلي.

تأتي هذه الخطوة حرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على مواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، خاصة في فترات ذروة الاستهلاك الصيفي، تنفيذاً لتوجيهات الدولة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، وذلك بالتوازي مع الجهود التكاملية بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة لتشكيل المزيج الأمثل للطاقة في السوق المحلي والذي يسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة محلياً وتأمين إمداداتها .

وتتميز وحدة التغييز العائمة الثانية بأحدث التقنيات، وتبلغ سعتها التخزينية 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، مع قدرة تغييز تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً.

وزير الصناعة يلتقى المستثمرين بمحافظة الجيزة بمقر التنمية الصناعية غدًا

أعلنت وزارة الصناعة، عن استقبال هيئة التنمية الصناعية، غدًا السبت، مع المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

ودعت وزارة الصناعة، المستثمرين الصناعيين بمحافظة الجيزة، للمشاركة في هذا اللقاء، والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.