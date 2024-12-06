شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال جلسات الأسبوع باستثناء المقاولات والسياحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 06 ديسمبر 2024 04:48 م
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 14%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.1%، يليه قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، ومواد البناء بنسبة 4.5%، 4.2%، 4%، على التوالي، وصعد قطاعا التجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.8%، 3.2%، على التوالي.
وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية بنسبة 3.1%، وزاد قطاعا الخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 2.8%، 2%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 2.2%، 0.3%، على التوالي.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 30839.57 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8559.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 11746.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 38149.49 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8373.84 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 57.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.442 تريليون جنيه إلى 1.469 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 390.9 مليار جنيه إلى 409.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.
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