شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال جلسات الأسبوع باستثناء المقاولات والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 14%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.1%، يليه قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، ومواد البناء بنسبة 4.5%، 4.2%، 4%، على التوالي، وصعد قطاعا التجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.8%، 3.2%، على التوالي.

وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والموارد الأساسية بنسبة 3.1%، وزاد قطاعا الخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 2.8%، 2%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 2.2%، 0.3%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 30839.57 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8559.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 11746.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 38149.49 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8373.84 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 57.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.442 تريليون جنيه إلى 1.469 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 390.9 مليار جنيه إلى 409.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.