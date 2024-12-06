شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لتسجيل ثانى انخفاض أسبوعى مع التركيز على بيانات الوظائف الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب، قليلا خلال تعاملات اليوم، الجمعة - تداولات نهاية الأسبوع - لكنها تتجه إلى الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بينما يستعد المشاركون في السوق لبيانات التوظيف الأمريكية والتي من المتوقع أن تقدم دلائل بشأن مسار خفض معدل الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 2638.66 دولار للأوقية، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ الـ 26 من شهر نوفمير الماضي، كما أن الأسعار تعد منخفضة بنسبة نحو 0.4% حتى الآن خلال الأسبوع الجاري.



كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 2661 دولارا للأوقية.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم، ومن المحتمل أن تكون الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 200 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر الماضي بعد أن ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 12 ألف وظيفة.

ويرى السوق في الوقت الحالي فرصة تبلغ نسبتها 70.1% لخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر الجاري.

وكان رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، صرح يوم /الأربعاء/ الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي أقوى مما بدا عليه خلال شهر سبتمبر الماضي،

عندما بدأ البنك المركزي في خفض معدلات الفائدة، ما يسمح لصناع السياسات بأن يكونوا أكثر حذرا في خفض معدلات الفائدة بصورة أكبر.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية السبائك غير المدرة للعائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فإن أسعار الفضة تراجعت خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 31.3 دولار للأوقية، غير أنها ارتفعت أكثر من 2% في الأسبوع.

كما زادت أسعار البلاتين بنسبة 0.6 % لتصل إلى 944.25 دولار للأوقية، كما صعدت أسعار البلاديوم بنسبة 1.5 % لتصل إلى 977.25 دولار للأوقية، ويتجه المعدنان لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.