شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى طلب قيد أسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية، عن تلقى طلب قيد أسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" السوق الرئيسى، برأس مال مصدر قيمته 450 مليون جنيه عدد الأسهم 2.25 مليار سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا، وجارى استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد، وذلك تنفيذًا لنص المادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 30839.57 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8559.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 11746.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 38149.49 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8373.84 نقطة.