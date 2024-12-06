شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 217 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والنرويج خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا يرصد العلاقات المصرية النرويجية، وبلغت حجم الصادرات المصرية إلى النرويج 15 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 11 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وبلغ حجم الواردات المصرية من النرويج 202 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر والنرويج 217 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 204 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

ومن أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى النرويج:

1. نفايات صناعة الأغذية، أغذية حيوانات بقيمة 7 ملايين دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 4 ملايين دولار.

3. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليون دولار.

وأهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من النرويج

1. أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 65 مليون دولار.

2. خامات معادن بقيمة 38 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 16 مليون دولار.

4. أسمدة بقيمة 15 مليون دولار.

5. خشب ومصنوعاته بقيمة 11 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات النرويجية فى مصر 26.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 11.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 10.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات النرويجيين العاملين فى مصر 481 ألف دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 768 ألف دولار خلال العام المالى 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة فى نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان النرويج 5.6 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة النرويج طبقًا لتقديرات البعثة 2000 مصرى حتى نهاية عام 2023.