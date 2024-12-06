شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار كروت الفكة لشبكة WE "أجدع شحنة".. الفئة الأولى تمنح 345 وحدة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الشركة المصرية للاتصالات WE، أنظمة محاسبة متنوعة لخدمات الاتصالات والإنترنت، منها كروت الفكة للفئات الصغيرة تحت مسمى تجارى "أجدع شحنة على مزاجك"، وتتراوح فئات هذه الكروت ما بين 13 إلى 38 جنيهًا، ووفق الموقع الرسمى للشركة تتراوح أسعار كروت فكة شبكة WE:

كارت الفكة 13 جنيهًا

ويمنح رصيد 9.1 جنيه، ويقدم الكارت 345 وحدة صالحة لمدة يومين.

كارت الفكة 16.5 جنيه

ويمنح رصيد 11.55 جنيه، ويقدم الكارت 490 وحدة صالحة لمدة 6 أيام.

كارت الفكة 19.5 جنيه

ويمنح رصيد 13.65 جنيه، ويقدم الكارت 635 وحدة صالحة لمدة 7 أيام.

كارت الفكة 26 جنيهًا

ويمنح رصيد 18.2 جنيه، ويقدم الكارت 865 وحدة صالحة لمدة 10 أيام.

كارت الفكة 38 جنيهًا

ويمنح رصيد 26.6 جنيه، ويقدم الكارت 1300 وحدة صالحة لمدة 14 يومًا.

وتتيح شبكة WE، شحن الرصيد من خلال كود "#555*"، وشحن وحدات من خلال كود "#566*"، ولعرض 50 أضعاف الشحنة وحدات اطلب #501* قبل الشحن، ويتم تطبيق نفس التسعيرة لجميع طرق الشحن.

ونبهت الشركة، أن سعر الوحدات غير شامل ضريبة القيمة المضافة، ويحاسب العميل على سعر الدقيقة أو سعر الميجابايت بعد انتهاء الباقة لجميع الشبكات على حسب النظام الأساسي أو الباقة الأساسية.

أما عن طريق المحاسبة، يستطيع المشترك، الاستفادة بشحنة وحدات أجدع شحنة بطريقة المحاسبة: لا يمكن ترحيل الوحدات بعد انتهاء الصلاحية، و1 دقيقة لشبكة WE أو خط أرضي مقابل 1 وحدة، و1 دقيقة للشبكات الأخرى مقابل 5 وحدات، و1 رسالة نصية لشبكة WE او خط أرضي مقابل 1 وحدة، و1 رسالة نصية للشبكات الأخرى مقابل 5 وحدات، 1 ميجا مقابل ميجا استهلاك على جميع المواقع والتطبيقات.

يذكر أن عدد مشتركي الهاتف المحمول بالشركة المصرية للاتصالات "we"، زاد إلى 13.616 مليون مشترك خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 12.538 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من عام 2023 بزيادة 1.078 مليون مشترك بنسبة نمو سنوي 8.6%، ومقارنة مع 13.107 مليون مشترك خلال الربع الثاني من عام 2024 بزيادة 509 آلاف مشترك بنسبة نمو ربع سنوي 3.9%.