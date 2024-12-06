شكرا لقرائتكم خبر عن 72 دولارًا للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع التركيز على ضعف الطلب بعد أن أرجأ تحالف أوبك+ زيادة مزمعة في المعروض ومدد تخفيضات الإنتاج الكبيرة حتى نهاية عام 2026.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1 %إلى 72 دولارًا للبرميل، وانخفضت أيضًا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.1 % إلى 68.27 دولار للبرميل،ويتجه خام برنت لخسارة أكثر من 1% خلال الأسبوع بينما يحافظ الخام الأمريكي على زيادة طفيفة قدرها 0.1%، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأرجأ تحالف أوبك+ أمس البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل 2025، ومدد التخفيضات لمدة عام حتى نهاية عام 2026 بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج من خارج المجموعة.

وكان التحالف الذي يضخ نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام يخطط للبدء في تقليص تخفيضات الإنتاج منذ أكتوبر 2024 إلا أن تباطؤ الطلب العالمي خاصة في الصين، وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة فضلًا عن عوامل أخرى دفعت التحالف لإرجاء تلك الخطط أكثر من مرة.