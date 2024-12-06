شكرا لقرائتكم خبر عن كروت الفكة لشركة أورنج مصر بأسعار تبدأ من 13 جنيهًا تمنح 300 وحدة والان مع تفاصيل الخبر

تتميز شركة اورنج مصر، بتنوع كروت الفكة، التي تقدم لعملائها أكبر عدد وحدات أو ميجابايتس لعملائها، تحت مسمى "كارت الكبير"، وتتيح الشركة شحن هذه الكروت من خلال وكلاء الدفع الالكتروني، كروت الشحن، أو من My Orange ومحفظة اورنچ كاش، ووفق الموقع الرسمي للشركة تتراوح أسعار كروت فكة أورنج مصر "كارت الكبير":

كارت الفكة 13 جنيهًا

ويقدم الكارت 300 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة يومين.

كارت الفكة 16.5 جنيه

ويقدم الكارت 425 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 6 أيام.

كارت الفكة 19.5 جنيه

ويقدم الكارت 550 وحدة أو ميجابايت.

كارت الفكة 26 جنيهًا

ويقدم الكارت 750 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 10 أيام.

كارت الفكة 38 جنيهًا

ويقدم الكارت 1100 وحدة أو ميجابايت.

كارت الفكة 45 جنيهًا

ويقدم الكارت 900 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 28 يومًا.

كارت الفكة 55 جنيهًا

ويقدم الكارت 1200 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 28 يومًا.

كارت الفكة 65 جنيهًا

ويقدم الكارت 1400 وحدة أو ميجابايت صالحة لمدة 28 يومًا.



وتتيح شركة اورنج مصر، شحن باقة كارت الكبير من خلال كارت الشحن، لوحدات لكل الشبكات: اطلب #كود الشحن*1*102#، و للميجابايتس: اطلب #كود الشحن*2*102#، ولساعات انترنت: اطلب #كود الشحن*3*102#، ولتشغيل باقات كارت الكبير من الرصيد اطلب #175# واختار من باقات كارت الكبير وحدات لكل الشبكات أو ميجابايتس المناسبة للعميل، كما يمكن تشغيل الباقة من الرصيد من خلال تطبيق My Orange.