شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 2.1 مليار دولار من تدفقات صناديق الاستثمار العالمية بالذهب خلال نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس الذهب العالمي، عن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر نوفمبر، شهدت أول خروج للتدفقات النقدية خارج صناديق الذهب منذ شهر أبريل الماضي، لتقود صناديق أوروبا عمليات خروج الاستثمارات، بينما كانت الصناديق في أمريكا الشمالية هي التي أعلنت فقط على دخول استثمارات لديها.

وصل إجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الذهب العالمية إلى – 28.6 طن خلال شهر نوفمبر بقيمة 2.1 مليار دولار، وذلك بعد تسجيل تدفقات داخلة إلى الصناديق في شهر أكتوبر الماضي بمقدار 43.5 طن ذهب.

وانخفض إجمالي الأصول المدارة بنسبة 4٪ في نوفمبر، على الرغم من أن التدفقات منذ بداية العام وحتى اليوم ظلت إيجابية عند 2.6 مليار دولار أمريكي. لكن انخفاض 29 طنًا تقريباً في الحيازات الشهر الماضي قلب الطلب منذ بداية العام وحتى اليوم إلى سلبي، وفق تقرير لشركة جولد بيليون.

من جانب آخر عاد سعر الذهب في مصر إلى الارتفاع مع بداية تداولات اليوم مدعوماً بارتفاع في سعر الذهب العالمي، وذلك بعد أن استطاع السعر أن يرتفع يوم أمس بدعم من الارتفاع الذي سجله سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.