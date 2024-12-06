شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 بـ3705 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ليسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3705 جنيهات، مدفوعًا بعد صعود سعر أوقية الذهب العالمية قرب 2640 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4234 جنيهًا

عيار 21 يسجل 3705 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3176 جنيهًا.

الجنيه الذهب 29640 جنيهًا.

الذهب العالمي يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة، لتعوض الانخفاض الذي سجله يوم أمس، بينما يتجه سعر الذهب إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وتترقب الأسواق المالية اليوم صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي وما سيكون لهذا من تأثير على توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم في ديسمبر الجاري.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2645 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين بداية جلسة اليوم عند 2613 دولار للأونصة، وكان قد افتتح جلسة اليوم عند 2631 دولار للأونصة.

بالرغم من انخفاض الذهب يوم أمس وعودته إلى الارتفاع اليوم، إلا أن تحركات المعدن النفيس تظل ضمن نطاق محدد منذ بداية الأسبوع وتظل الحركة العرضية التي تميل إلى الهبوط هي المسيطرة، ولكن اغلاق الأسبوع اليوم خاصة مع صدور بيانات الوظائف الأمريكية ستعمل على تحديد اتجاه للذهب خلال الفترة القادمة.

سوق الذهب يحاول إيجاد اتجاه واضح وإذا لم تأتي أرقام تقرير الوظائف الأمريكي قوية كما تتوقع الأسواق، فإن ذلك سيزيد من احتمالات خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر وهو الأمر الذي سيكون إيجابيا للذهب.

تتوقع الأسواق المالية حاليًا أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير هذا العام المقرر في 17 – 18 ديسمبر الجاري، وذلك باحتمال بنسبة 70% كما تضع احتمال بنسبة 30% أن يبقي البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.



هذا وصرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الأربعاء، بأن الاقتصاد الأمريكي أقوى مما بدا عليه في سبتمبر عندما بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، مما يسمح لصناع السياسات النقدية بأن يكونوا أكثر حذرا مع المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة.