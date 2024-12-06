شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار كروت الفكة لشركة إى آند مصر.. تبدأ من 13 وحتى 65 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 12:47 م

تتيح شركة إى آند مصر، عروض متنوعة لكروت الفكة، توفر لمشتركيها خدمات اتصالات وإنترنت متنوعة حسب احتياجات العميل، وتضم قائمة عروض كروت الفكة لشركة إى آند مصر، وفق الموقع الرسمي للشركة:

كارت الفكة 13 جنيهًا

ويقدم الكارت 300 ميكس صالحة لمدة يومين.

كارت الفكة 16.5 جنيه

ويقدم الكارت 425 وحدة صالحة لمدة 6 أيام، بالإضافة إلى شحنة حكاية (400 ميكس+فيسبوك وواتساب).

كارت الفكة 19.5 جنيه

ويقدم الكارت 550 ميكس صالحة لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى شحنة حكاية (525 ميكس+فيسبوك وواتساب).

كارت الفكة 26 جنيهًا

ويقدم الكارت 750 ميكس صالحة لمدة 10 أيام.

كارت الفكة 38 جنيهًا

ويقدم الكارت 1100 ميكس أو دقائق لكل الشبكات صالحة لمدة 14 يومًا.

كارت الفكة 39 جنيهًا

ويقدم الكارت 700 ميكس أو دقائق لكل الشبكات صالحة لمدة 28 يومًا.

كارت الفكة 65 جنيهًا

ويقدم الكارت 1300 ميكس أو دقائق لكل الشبكات صالحة لمدة 28 يومًا.

وتتيح شركة إى آند مصر، شحن كروت الفكة من خلال كود (#811*).