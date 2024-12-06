شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 85.24 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.3837 روبلات.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 42.39 كوبيكًا، ليبلغ 109.7802 روبلات. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11.66 كوبيكًا، ليصل إلى 14.1399 روبلًا.