شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صينية تبنى ثانى أكبر مصنع بمدينة بنى سويف الجديدة لإنتاج الخميرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، وفد مستثمرين صينيين، لبحث أوجه التعاون والفرص الاستثمارية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالاستثمار وتذليل مختلف العقبات أمام المستثمرين بهدف جذب الاستثمارات بالمدن الجديدة ودفع عجلة التنمية.

واستهل المهندس أحمد عبدالجابر، اللقاء بالترحيب بالحضور، ثم قام بعرض نبذة عن المدينة وما تتميز به من موقع استراتيجي متميز نظرًا لقربها من المحافظة الأم (بني سويف)، حيث تبعد عنها بحوالي 2 كم، وكذلك قربها من العاصمة (القاهرة)، وهي من المدن مكتملة المرافق والبنية التحتية، وكذلك تتميز بتوافر الأيدي العاملة مما يجعلها عنصرا جاذبا للاستثمار.

وأعرب "عبد الجابر"، عن سعادته بزيارة الوفد الصيني، متمنياً لهم التوفيق في استثماراتهم بجمهورية مصر العربية بصفة عامة ومدينة بني سويف الجديدة بصفة خاصة، مع تقديم مختلف أوجه الدعم للأنشطة الاستثمارية.

وتم استعراض أوجه الاستثمار المختلفة بالمدينة والتي تستوعب العديد من الأنشطة الصناعية والخدمية والسكنية والترفيهية.

وفي كلمته، وجه رئيس الوفد الصيني، الشكر، لرئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، على حسن الاستقبال، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة وما لمسه من مجهود مبذول من جهاز المدينة لدعم الأنشطة الصناعية مما كان له الأثر في البدء في اتخاذ إجراءات تشييد عدد من المشروعات الصناعية داخل مدينة بني سويف الجديدة.

حضر اللقاء من الوفد الصيني، لو جين، مدير مصنع أنجل ييست إيجيبت، لصناعة الخميرة المقامة بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة على مساحة 123.7 ألف متر مربع، ومن الجانب المصري، المهندس حسام حسنى، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز.

ويُعد مصنع أنجل ييست إيجيبت، المصنف الأول على مستوى الشرق الأوسط والثاني عالميًا من حيث الإنتاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 150ألف علبة خميرة جافة سنويًا، و68 ألف عبوة مكسبات طعم سنوياً تصدر منتجاتها لنحو 165 دولة حول العالم، والتي تُسهم في جلب العملة الصعبة (الدولار) لداخل مصر نتيجة التصدير الخارجي لمنتجاتها والذي يقدر بحوالي 120 مليون دولار سنويا.