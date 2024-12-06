شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار كروت الفكة لشركة فودافون مصر.. كارت 13 جنيها يوفر 300 وحدة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم شركة فودافون مصر، عروض متنوعة لكروت الفكة، توفر لمشتركيها خدمات اتصالات وإنترنت متنوعة حسب احتياجات العميل، وتضم قائمة عروض كروت الفكة لشركة فودافون، وفق للموقع الرسمي والتطبيق الخاص بالشركة كالتالي:

كارت الفكة 13 جنيهًا

ويقدم الكارت 300 وحدة صالحة لمدة يومين، بالإضافة إلى 650 وحدة حال سداد قيمة الكارت من خلال "فودافون كاش".

كارت الفكة 16.5 جنيه

ويقدم الكارت 425 وحدة صالحة لمدة 6 أيام، بالإضافة إلى 425 وحدة حال سداد قيمة الكارت من خلال "فودافون كاش".

كارت الفكة 19.5 جنيه

ويقدم الكارت 550 وحدة صالحة لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى 975 وحدة حال سداد قيمة الكارت من خلال "فودافون كاش".

كارت الفكة 26 جنيهًا

ويقدم الكارت 750 وحدة صالحة لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى 1300 وحدة حال سداد قيمة الكارت من خلال "فودافون كاش".

وتتيح شركة فودافون، شحن الكروت وحدات (دقائق لكل أرقام الشبكات ومجابيتس) من خلال ضغط المشترك (# كود الشحن*858*)، كما تتيح التحكم في وحدات الكارت من خلال (#86*).

ويمكن شراء كروت الفكة الجديدة من خلال: تطبيق Ana Vodafon، ڤودافون كاش من #9*، رصيدك من #85*، الشحن الإلكتروني، كروت الشحن.