شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم الجمعة.وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500، بواقع 10.54 نقطة، أو 0.17% ليصل إلى 6075.95 نقطة. كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 35.10 نقطة أو 0.17% ليغلق عند 19700.02 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 238.38 نقطة أو 0.53% لينهي الجلسة عند 44775.66 نقطة.