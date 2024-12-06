شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تسجيل زيادة أسبوعية.. تراجع المؤشر نيكي الياباني والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض عقب انخفاض في وول ستريت.. هبوط الأسهم الآسيوية اليوم

الدمام - شريف احمد - هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، وسط جني أرباح بعد أربعة أيام من المكاسب. وتراجع المؤشر نيكي 0.77% ليغلق عند 39091.17 نقطة، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 39 ألف نقطة، ومع ذلك سجل المؤشر زيادة أسبوعية بنحو 2.3%.وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا، الأقل اعتمادًا على أسهم التكنولوجيا، 0.55%.