الاقتصاد

رغم تسجيل زيادة أسبوعية.. تراجع المؤشر نيكي الياباني

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واس - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، وسط جني أرباح بعد أربعة أيام من المكاسب. وتراجع المؤشر نيكي 0.77% ليغلق عند 39091.17 نقطة، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 39 ألف نقطة، ومع ذلك سجل المؤشر زيادة أسبوعية بنحو 2.3%.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا، الأقل اعتمادًا على أسهم التكنولوجيا، 0.55%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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