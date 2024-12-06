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شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تسجيل زيادة أسبوعية.. تراجع المؤشر نيكي الياباني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، وسط جني أرباح بعد أربعة أيام من المكاسب. وتراجع المؤشر نيكي 0.77% ليغلق عند 39091.17 نقطة، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 39 ألف نقطة، ومع ذلك سجل المؤشر زيادة أسبوعية بنحو 2.3%.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا، الأقل اعتمادًا على أسهم التكنولوجيا، 0.55%.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا، الأقل اعتمادًا على أسهم التكنولوجيا، 0.55%.
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