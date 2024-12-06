شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 6% فى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

نشر الموقع الرسمي لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة النشرة الدورية 23 (NREAmeter) متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 والذى يمثل أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية.

وأظهرت النشرة إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الأول من العام المالي 2024/2025حوالي 4563 جيجاوات بزيادة تقدر بحوالي 3% عن الفترة ذاتها في العام الماضي، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1605 جيجاوات ساعة فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1337.18 جيجاوات ساعة بزيادة حوالي 6% عن الفترة ذاتها في العام الماضي وبلغت إنتاجية محطة الكريمات الشمسية الحرارية حوالي 208جيجا وات ساعة.

وبدراسة سرعات الرياح للمناطق الخاصة بمزارع الرياح ومتوسط معامل الأداء لمحطات الطاقة الشمسية تم تسجيل متوسط سرعات رياح تقدر ب 7 متر / ثانية ، ومتوسط معدل أداء للخلايا الشمسية يبلغ حوالي 80%.

وساهم ذلك في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 3139 ألف طن ثاني أكسيد كربون، وتحقيق وفر في الوقود يقارب 1328 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض استخدامات الوقود البترولي.

وفيما يخص أعمال مهمات الطاقة المتجددة فقد تم استيراد عدد (1856) من مغيرات التيار وعدد (12112) من البطاريات وألواح شمسية عدد (296606) في الربع الأول من العام المالي 2024/2025.

وفي نطاق تعظيم دور القطاع الخاص في إنشاء مشروعات الكهرباء من المصادر المتجددة، يجري حاليًا إنشاء وتطوير مشروعات بقدرات تصل إلى نحو 12.7 جيجاوات (رياح) 5.8 جيجاوات (شمسي) حتي عام 2030، حيث ان خطة مشروعات الطاقة المتجددة تعتمد كلياً علي ضخ استثمارات من القطاع الخاص.

ويمكن الاطلاع على نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter عدد أكتوبر 2024 من خلال الرابط التالي: