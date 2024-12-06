شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 90 مليون دولار زيادة بواردات مصر من التبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان منذ بداية العام الجارى 2024 وحتى شهر أغسطس الماضى.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن إجمالي الواردات المصرية من التبغ قفزت إلى 128 مليون و350 ألف دولار خلال ال 8 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، بينما كانت نحو 37 مليون و524 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 90 مليون و286 ألف دولار.

وجاءت واردات مصر من التبغ ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7 مليارات و513 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، بينما كانت نحو 7 مليارات و38 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 475 مليون و225 ألف دولار.