شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة فى أسبوع.. ارتفاع المؤشر الرئيسى بـ1.98% ورأس المال يربح 58 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 30839.57 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8559.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 11746.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 38149.49 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8373.84 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 57.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.270 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.442 تريليون جنيه إلى 1.469 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 390.9 مليار جنيه إلى 409.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.833 تريليون جنيه إلى 1.878 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 348.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.039 مليار ورقة منفذة على 565 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 320.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.058 مليار ورقة منفذة على 466 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 9.87% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.13%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 18.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 911.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 161.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 8.6 مليار جنيه، بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 248 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 26.8 مليار جنيه بحجم تداول 4.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 409.6 ألف عملية.