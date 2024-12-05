شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع مسئولى شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطاني التوسع في مصر والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جولته بالمملكة المتحدة، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولى شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطاني.

بحضور السفير شريف كامل السفير المصرى فى لندن والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب ألفنى والمتحدث الرسمى للوزارة.

وتنأول اللقاء بحث الموقف التنفيذى لمشروع مجمع البتروكيمأويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بالتعأون بين شركة شارد كابيتال والشركة المصرية القابضة للبتروكيمأويات والذى يعد أحد أهم المشروعات الكبرى ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز وعلى رأسها صناعة البتروكيمأويات كرافد رئيسى لزيادة الإنتاج فى الاقتصاد المصري.



كما تنأول اللقاء استعراض خطط شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطانى للتوسع فى أنشطتهما فى مصر بالتعأون مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة فى مصر، فى ضوء ألفرص التى يذخر بها قطاع البترول المصرى والبنية التحتية العملاقة التى تمتلكها الدولة المصرية.