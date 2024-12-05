شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 292 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والدنمارك خـلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا يرصد العلاقات المصرية الدنماركية ، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024.

1. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 23 مليون دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 13 مليون دولار.

3. نفايات صناعة الأغذية، أغذية حيوانات بقيمة 12 مليون دولار.

4. خضر وفواكه بقيمة 8 ملايين دولار.

5. محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 5 ملايين دولار.

أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من الدنمارك خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024:

1. منتجات الصيدلة بقيمة 75 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 64 مليون دولار.

3. مواد غراء بقيمة 20 مليون دولار

4. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 12 مليون دولار.

5. ألبان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الدنماركية فى مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدنمارك 13.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 11.4مليون دولار خلال العام المالى 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الدنماركيين العاملين فى مصر 394 ألف دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 552 الف دولار خلال العام المالى 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة فى نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة لنفس الفترة.