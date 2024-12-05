شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة مياه جنوب سيناء بقيمة 757 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على شركة مياه جنوب سيناء، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 445 ألف سهم بقيمة 757 مليون جنيه، وصفقة على شركة فارما بلاست بحجم تداول 23.3 مليون سهم بقيمة 232.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة الصفا للأسمدة والكيماويات بحجم تداول 37.5 ألف سهم بقيمة 37.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 38.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 53 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 12.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 12.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.6 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.25%، والعرب على 1.75%، واستحوذت المؤسسات على 77.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 30.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13555 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11746 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 8373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة.