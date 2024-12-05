شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: تطوير الدعم التسويقى لصناع الأثاث بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث والمنعقدة بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم، حيث ينظم جهاز تنمية المشروعات الدورة الحالية من المعرض بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ومحافظة دمياط، في إطار استراتيجية الجهاز لتطوير الخدمات التسويقية لصناع الأثاث بمدينة دمياط، ومساعدتهم على فتح آفاق تسويقية جديدة لهم في السوق المحلي بجانب تعزيز قدرتهم على التصدير. وقد شهد الافتتاح عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقد أبدى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اعجابه بجودة المنتجات المعروضة مؤكدا أن الأثاث الدمياطي يتمتع بجودة مرتفعة تؤهله للمنافسة في الأسواق العالمية مضيفا أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل على تفعيل سبل التعاون والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع الأثاث لمساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع. وأضاف السيد محافظ القاهرة أن هناك تنسيق مستمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات لنشر فكر العمل الحر وتقديم كافة التيسيرات الضرورية للمواطنين لبدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة مما يسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية.

وأكد رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز على حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع محافظة دمياط لإتاحة وتطوير الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية التي يقدمها الجهاز لصناع الأثاث في المحافظة، ومن تلك الخدمات تيسير مشاركتهم في كبرى المعارض المركزية والإقليمية بالإضافة إلى فتح منافذ تسويقية جديدة لهم في الخارج، خاصة وأن معرض صنع في دمياط للأثاث يشهد إقبالا ملحوظا من الجمهور، فيما سجل المعرض العشرات من العقود المبرمة مع الشركات داخل مصر وخارجها.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات بأن المعرض يأخذ طابعا مميزا في دورته الحالية بالتوسع في استهداف الجمهور بالقاهرة الكبرى من خلال تفعيل التعاون مع حزب مستقبل وطن، حيث من المتوقع زيادة الإقبال الجماهيري على المعرض في هذه الدورة، وهو ما يعود نهاية بشكل إيجابي على أصحاب مشروعات الأثاث المشاركين في المعرض ويعظم من فرصتهم التسويقية لمنتجات الأثاث.

وشدد رحمي على أن الجهاز حريص على المساهمة والاستمرار في الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط فضلاً عن أهمية إقامة مثل هذه المعارض أيضا للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني متميز.

وقال النائب محمد كمال مرعي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المعرض يأتى فى إطار خطة الدولة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، للنهوض بصناعة الأثاث من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى لأصحاب المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية، والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التى تشتهر بها محافظة دمياط والتى تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث فى المنطقة العربية، مشيدا بما قدمه بالمعرض من أثاث عالي الجودة بأسعار تنافسية. وأضاف أن حزب مستقبل وطن، حريص على التعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات، لتُستكمل أركان تلك الاستراتيجية التى يسعي الحزب لتحقيقها، خاصة مع تمتع أبناء دمياط بمهارة فريدة توارثها الاجيال منذ عقود طويلة.

وأشاد النائب محمد كمال مرعي، بالجهود التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات، لتنظيم سلسلة معارض "صنع فى دمياط" سنوياً، مشيرا إلى أن مراحل تلك المعارض لاقت نجاحاً كبيرًا وحجم مبيعات ضخم، وأسعار منخفضة وجودة عالية.