شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: وضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج فى 2025/2024 والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جولته بالمملكة المتحدة، قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة لمقر شركة شل العالمية فى لندن، ورافقه خلال الزيارة كل من السفير شريف كامل السفير المصرى فى لندن والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة وكان فى استقباله وائل صوان الرئيس التنفيذى لشركة شل، وداليا الجابرى رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر.

وتناول اللقاء بحث الموقف التنفيذى لمشروعات شركة شل فى مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخطط الشركة المستقبلية فى مجال البحث والاستكشاف، ومستجدات التفاوض بين الشركة وشركة إيجاس للحصول على منطقة استكشافية جديدة بالبحر المتوسط فى إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج. وذلك فى إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم فى تعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التى تمتلكها مصر.

كما بحث الجانبان موقف الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية ووضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج فى 2024/2025. وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق البحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق.