شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يتجاوز 50 جنيها فى البنوك لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 05 ديسمبر 2024 06:48 م
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 5-12-2024، ارتفاعاً ملحوظا مقابل الجنيه المصرى ليصل الى مستوى 50 جنيها لأول مرة منذ قرارات البنك المركزى في مارس الماضى.
حيث سجل في البنك المركزى 49.93 جنيه للشراء ، و 50.06 جنيها للبيع ، وسجا في البنك الاهلى المصرى 49.93 جنيها للشراء، و 50.03 جنيها للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالى:
البنك المركزى المصرى
49.93 جنيه للشراء
50.06 جنيها للبيع البنك الاهلى المصرى
49.93 جنيها للشراء
50.03 جنيها للبيع بنك مصر
49.93 جنيها للشراء
50.03 جنيها للبيع البنك التجارى الدولى cib
49.96 جنيها للشراء
50.06 جنيها للبيع بنك الإسكندرية
49.95 جنيها للشراء
50.05 جنيها للبيع مصرف أبو ظبى الاسلامى
49.97 جنيها للشراء
50.06 جنيها للبيع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز