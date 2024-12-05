شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يتجاوز 50 جنيها فى البنوك لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 5-12-2024، ارتفاعاً ملحوظا مقابل الجنيه المصرى ليصل الى مستوى 50 جنيها لأول مرة منذ قرارات البنك المركزى في مارس الماضى.

حيث سجل في البنك المركزى 49.93 جنيه للشراء ، و 50.06 جنيها للبيع ، وسجا في البنك الاهلى المصرى 49.93 جنيها للشراء، و 50.03 جنيها للبيع.

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وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالى:

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لبنك المركزى المصرى49.93 جنيه للشراء50.06 جنيها للبيع البنك الاهلى المصرى49.93 جنيها للشراء50.03 جنيها للبيع بنك مصر49.93 جنيها للشراء50.03 جنيها للبيع البنك التجارى الدولى cib49.96 جنيها للشراء50.06 جنيها للبيع بنك الإسكندرية49.95 جنيها للشراء50.05 جنيها للبيع مصرف أبو ظبى الاسلامى49.97 جنيها للشراء50.06 جنيها للبيع