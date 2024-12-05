شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تقدم أرخص شريحة eSIM فى السوق المصرى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركات الاتصالات الكبرى فى مصر عن إطلاق خدمة الشريحة المدمجة eSIM التى تتيح للمستخدمين مرونة فى الاتصال وتسهيلات فى تغيير الشبكات دون الحاجة لاستبدال الشريحة الفيزيائية، ومع تنوع الأسعار بين الشركات، تبرز شبكة المصرية للاتصالات وي، كأرخص الخيارات المتاحة للمستخدمين، مما يجعلها الخيار الأفضل بالنسبة للعديد من العملاء.

أسعار شريحة eSIM فى الشركات المختلفة:

المصرية للاتصالات (وي): استبدال الشريحة بـ 270 جنيهًا، وشراء شريحة جديدة بـ 330 جنيهًا.

أورنج مصر: استبدال الشريحة بـ 300 جنيهًا، وشراء شريحة جديدة بـ 350 جنيهًا.

فودافون مصر: استبدال الشريحة بـ 300 جنيهًا، وشراء شريحة جديدة بـ 350 جنيهًا.

أى اند مصر: استبدال الشريحة بـ 300 جنيهًا، وشراء شريحة جديدة بـ 350 جنيهًا.