شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد مركز خدمة الحفر عن بُعد لشركة بى بى والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار زيارته الحالية للمملكة المتحدة، قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الوزير بزيارة مقر شركة بى بى (BP) فى سانبرى، بالمملكة المتحدة، يرافقه المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة.

جاءت الزيارة تلبية لدعوة شركة بى بي لتفقد مركز خدمة الحفر عن بُعد، حيث تم استعراض أحدث تقنيات الحفر وخطط الشركة المستقبلية لأعمالها فى مصر، وفى أعقاب اللقاء الإيجابى الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى و "موراى أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذى لشركة "بريتيش بتروليوم" بالقاهرة مطلع هذا الأسبوع.

كان فى استقبال وزير البترول والثروة المعدنية والوفد المرافق له آن دافيس، نائب الرئيس التنفيذى للحفر فى شركة بى بى و آريال فلورس، نائب الرئيس التنفيذى لأنشطة الاستكشاف والتنمية. و المهندس وائل شاهين نائب رئيس الشركة فى مصر، وتناول اللقاء مناقشة أنشطة الشركة وخططها فى مجال الاستكشاف وتنمية الحقول فى مصر.

تأتى هذه الجهود فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التى تمتلكها مصر.