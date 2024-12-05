شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات البنك التجاري الدولي إلى 147 مليون شهادة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 372.697 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع: البنك التجاري الدولي-مصر إلى 147.055 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.499 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.344 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 116.492 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة السادسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 12.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 12.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.6 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.25%، والعرب على 1.75%، واستحوذت المؤسسات على 77.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 30.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13555 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11746 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 8373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة.