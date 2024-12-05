شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجاري: نسعي لتحقيق التنمية المنشودة لدول القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

قال الوزير مفوض تجارى، فاضل يعقوب مدير ادارة الشئون الافريقية بجهاز التمثيل التجارى المصرى، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الافريقية، إلى جانب المساهمة فى تحقيق التنمية المنشودة لدول القارة السمراء، لافتاً فى هذا الاطار إلى أن مصر ترتبط بعدد من الاتفاقيات التجارية مع كافة التكتلات الاقتصادية الافريقية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA، والتى تضم 54 دولة، وكذا اتفاقية التكتلات الثلاث والتى تضم الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا، فضلا عن اتفاقية تجمع الكوميسا والتى تضم 21 دولة افريقية، لافتاً إلى أن مصر انضمت ايضا الى مبادرة التجارة الموجهة والتى تضم 10 دول افريقية، حيث تتيح تبادل السلع بشكل حر، وتعد بداية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.

وأشار خلال جلسة نقاشية على هامش معرض فود أفريكا، إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز التواجد المصرى فى القارة السمراء من خلال عدد من المحاور، أهمها زيادة معدلات الصادرات المصرية من حيث الكمية والقيمة، والسعى لفتح اسواق افريقية جديدة امام المنتجات المصرية، فضلا عن زيادة تواجد الشركات المصرية للاستثمار داخل الدول الافريقية.

وأوضح أسامة زناخرى، مدير البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (افريكسيم بنك) أن البنك منذ انشائه حريص على القيام بدوره الرئيسى فى تحقيق التنمية لكافة بلدان القارة الإفريقية، من خلال اتاحة العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين دول القارة السمراء.

وأشار الى أن البنك ينظم معرض التجارة البينية الافريقية والذى يقام كل عامين، واستضافت مصر النسخة الأولى والثالثة لهذا المعرض، ومن المقرر ان تستضيف دولة الجزائر النسخة الرابعة للمعرض خلال شهر سبتمبر المقبل .



