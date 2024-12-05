شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا»: ترسية مشروع بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لانا، اليوم، ترسية مشروع، جمع وتخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، مع وزارة الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 9.845 مليون ريال، مشيرة إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-07-01 الموافق 2025-01-01.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الأول من عام 2025 .
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 9.845 مليون ريال، مشيرة إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-07-01 الموافق 2025-01-01.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الأول من عام 2025 .