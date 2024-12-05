الاقتصاد

«لانا»: ترسية مشروع بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لانا، اليوم، ترسية مشروع، جمع وتخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، مع وزارة الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة المشروع تقدر بنحو 9.845 مليون ريال، مشيرة إلى أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-07-01 الموافق 2025-01-01.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي اعتباراً من الربع الأول من عام 2025 .
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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