شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا»: ترسية مشروع بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.