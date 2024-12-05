شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعمال المتعددة»: ترسية اتفاقية إطارية مع «الرياض القابضة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة الأعمال المتعددة ترسية (اتفاقية إطارية)، اليوم، مع شركة الرياض القابضة لتنفيذ أعمال المقاولات بمواقعها ومشاريعها بمنطقة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن القيمة النهائية للاتفاقية تعتمد على تقدير المشاريع والخدمات التي سيتم تنفيذها من خلال أوامر شراء منفصلة
ويتضمن العقد: تنفيذ أعمال المقاولات وتشمل الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات المعمارية وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن القيمة النهائية للاتفاقية تعتمد على تقدير المشاريع والخدمات التي سيتم تنفيذها من خلال أوامر شراء منفصلة
ويتضمن العقد: تنفيذ أعمال المقاولات وتشمل الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات المعمارية وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية.