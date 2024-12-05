الاقتصاد

«الأعمال المتعددة»: ترسية اتفاقية إطارية مع «الرياض القابضة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة الأعمال المتعددة ترسية (اتفاقية إطارية)، اليوم، مع شركة الرياض القابضة لتنفيذ أعمال المقاولات بمواقعها ومشاريعها بمنطقة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن القيمة النهائية للاتفاقية تعتمد على تقدير المشاريع والخدمات التي سيتم تنفيذها من خلال أوامر شراء منفصلة
ويتضمن العقد: تنفيذ أعمال المقاولات وتشمل الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات المعمارية وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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