شكرا لقرائتكم خبر عن شركتان تابعتان لـ«إم بي سي» توقعان مذكرة تفاهم مع « تيك توك» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة إم بي سي، اليوم، مذكرة تفاهم، بين شركتها التابعة، شركة إم بي سي ميديا السعودية المحدودة "إم بي سي ميديا"، وشركة تيك توك بي تي إي المحدودة "تيك توك".
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن بموجب أحكام المذكرة، سيقوم الطرفان بالتعاون لتقديم محتوى متميز على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة تيك توك "منصة تيك توك"، وذلك من خلال إنشاء علاقة تعاونية فيما بينهما وتطويرها إلى شراكة استراتيجية طويلة الأجل.
وسيعمل الطرفان خلال مدة المذكرة على تعزيز تجربة مستخدمي المنصة في المملكة العربية السعودية.
وتنص المذكرة على قيام الطرفان باستيفاء بعض من الشروط، ومنها إبرام اتفاقية نهائية تنظم حقوق الطرفان والتزاماتهما فيما يتعلق بمجال التعاون بينهما، والتي قد تتضمن أحكاماً وشروطاً تنظم قيام إم بي سي ميديا بإنتاج محتوى على منصة تيك توك، وتقديم خدمات استشارية لشركة تيك توك لغرض جذب المستخدمين، والعوائد المالية لشركة إم بي سي ميديا لقاء الخدمات المقدمة لشركة تيك توك.
وتسري أحكام المذكرة من تاريخ توقيعها وتبقى سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء الشروط الواردة فيها، أو 31 ديسمبر 2027م، أيهما أبعد، ما لم يتم فسخ المذكرة قبل ذلك وفقاً لأحكامها.
ولن يترتب على هذه المذكرة أي أثر مالي على الشركة.
وسيعمل الطرفان على استكمال المفاوضات فيما يتعلق بالشروط والاحكام التفصيلية الخاصة بالاتفاقية النهائية، ولا يوجد ما يضمن قيام إم بي سي ميديا بتوقيع الاتفاقية النهائية، وفي حال توقيع الاتفاقية النهائية، ستقوم الشركة بالإعلان عن ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأعلنت شركة مجموعة إم بي سي توقيع مذكرة تفاهم، اليوم، بين شركتها التابعة السعودية، شركة إم بي سي ميديا سوليوشنز المحدودة "إم إم إس"، وشركة تيك توك بي تي إي المحدودة "تيك توك".
وموجب أحكام المذكرة، سيقوم الطرفان بالتعاون من أجل الاستفادة بخبرات إم إم إس في المجال الاعلاني والتسويقي، وذلك على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة تيك توك "منصة تيك توك"، وذلك من خلال إنشاء علاقة تعاونية فيما بينهما وتطويرها إلى شراكة استراتيجية طويلة الأجل.
وتنص المذكرة على قيام الطرفان باستيفاء بعض من الشروط، ومنها إبرام اتفاقية نهائية تنظم حقوق الطرفان والتزاماتهما فيما يتعلق بقيإم إمام إس ببيع مساحات إعلانية على منصة تيك توك في المملكة العربية السعودية، وستتضمن الاتفاقية النهائية أحكاماً وشروطاً تنظم تنفيذ إم إم إس لبرنامج إعادة بيع إعلانات على منصة تيك توك.
ومن المتوقع أيضاً ان تنص الاتفاقية النهائية على العوائد المالية لشركة إم إمإس فيما يتعلق ببرنامج إعادة بيع الإعلانات على منصة تيك توك.
وتسري أحكام المذكرة من تاريخ توقيعها وتبقى سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء الشروط الواردة فيها، أو 31 ديسمبر 2027م، أيهما أبعد، ما لم يتم فسخ المذكرة قبل ذلك وفقاً لأحكامها.
ولن يترتب على هذه المذكرة أي أثر مالي على الشركة.
وسيعمل الطرفان على استكمال المفاوضات فيما يتعلق بالشروط والاحكام التفصيلية الخاصة بالاتفاقية النهائية، ولا يوجد ما يضمن قيإم إم إم إس بتوقيع الاتفاقية النهائية، وفي حال توقيع الاتفاقية النهائية، ستقوم الشركة بالإعلان عن ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن بموجب أحكام المذكرة، سيقوم الطرفان بالتعاون لتقديم محتوى متميز على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة تيك توك "منصة تيك توك"، وذلك من خلال إنشاء علاقة تعاونية فيما بينهما وتطويرها إلى شراكة استراتيجية طويلة الأجل.
وسيعمل الطرفان خلال مدة المذكرة على تعزيز تجربة مستخدمي المنصة في المملكة العربية السعودية.
وتنص المذكرة على قيام الطرفان باستيفاء بعض من الشروط، ومنها إبرام اتفاقية نهائية تنظم حقوق الطرفان والتزاماتهما فيما يتعلق بمجال التعاون بينهما، والتي قد تتضمن أحكاماً وشروطاً تنظم قيام إم بي سي ميديا بإنتاج محتوى على منصة تيك توك، وتقديم خدمات استشارية لشركة تيك توك لغرض جذب المستخدمين، والعوائد المالية لشركة إم بي سي ميديا لقاء الخدمات المقدمة لشركة تيك توك.
وتسري أحكام المذكرة من تاريخ توقيعها وتبقى سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء الشروط الواردة فيها، أو 31 ديسمبر 2027م، أيهما أبعد، ما لم يتم فسخ المذكرة قبل ذلك وفقاً لأحكامها.
ولن يترتب على هذه المذكرة أي أثر مالي على الشركة.
وسيعمل الطرفان على استكمال المفاوضات فيما يتعلق بالشروط والاحكام التفصيلية الخاصة بالاتفاقية النهائية، ولا يوجد ما يضمن قيام إم بي سي ميديا بتوقيع الاتفاقية النهائية، وفي حال توقيع الاتفاقية النهائية، ستقوم الشركة بالإعلان عن ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأعلنت شركة مجموعة إم بي سي توقيع مذكرة تفاهم، اليوم، بين شركتها التابعة السعودية، شركة إم بي سي ميديا سوليوشنز المحدودة "إم إم إس"، وشركة تيك توك بي تي إي المحدودة "تيك توك".
وموجب أحكام المذكرة، سيقوم الطرفان بالتعاون من أجل الاستفادة بخبرات إم إم إس في المجال الاعلاني والتسويقي، وذلك على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة تيك توك "منصة تيك توك"، وذلك من خلال إنشاء علاقة تعاونية فيما بينهما وتطويرها إلى شراكة استراتيجية طويلة الأجل.
وتنص المذكرة على قيام الطرفان باستيفاء بعض من الشروط، ومنها إبرام اتفاقية نهائية تنظم حقوق الطرفان والتزاماتهما فيما يتعلق بقيإم إمام إس ببيع مساحات إعلانية على منصة تيك توك في المملكة العربية السعودية، وستتضمن الاتفاقية النهائية أحكاماً وشروطاً تنظم تنفيذ إم إم إس لبرنامج إعادة بيع إعلانات على منصة تيك توك.
ومن المتوقع أيضاً ان تنص الاتفاقية النهائية على العوائد المالية لشركة إم إمإس فيما يتعلق ببرنامج إعادة بيع الإعلانات على منصة تيك توك.
وتسري أحكام المذكرة من تاريخ توقيعها وتبقى سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ استيفاء الشروط الواردة فيها، أو 31 ديسمبر 2027م، أيهما أبعد، ما لم يتم فسخ المذكرة قبل ذلك وفقاً لأحكامها.
ولن يترتب على هذه المذكرة أي أثر مالي على الشركة.
وسيعمل الطرفان على استكمال المفاوضات فيما يتعلق بالشروط والاحكام التفصيلية الخاصة بالاتفاقية النهائية، ولا يوجد ما يضمن قيإم إم إم إس بتوقيع الاتفاقية النهائية، وفي حال توقيع الاتفاقية النهائية، ستقوم الشركة بالإعلان عن ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.