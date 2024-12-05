شكرا لقرائتكم خبر عن شركتان تابعتان لـ«إم بي سي» توقعان مذكرة تفاهم مع « تيك توك» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية