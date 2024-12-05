شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي بـ20 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وجا، اليوم، اتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 20 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من الشركة، مشيرة إلى أن التسهيلات تهدف إلى تمويل اعتمادات مستندية إسلامية، وخطابات ضمانات متنوعة إسلامية والتورق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 20 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من الشركة، مشيرة إلى أن التسهيلات تهدف إلى تمويل اعتمادات مستندية إسلامية، وخطابات ضمانات متنوعة إسلامية والتورق.