الاقتصاد

«وجا» تجدد اتفاقية تسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي بـ20 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة وجا، اليوم، اتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 20 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من الشركة، مشيرة إلى أن التسهيلات تهدف إلى تمويل اعتمادات مستندية إسلامية، وخطابات ضمانات متنوعة إسلامية والتورق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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